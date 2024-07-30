Щитов — о Шмелёве: к нему приклеилось клише, что это игрок не для плей-офф

Хоккейный эксперт Никита Щитов прокомментировал расторжение «Салаватом Юлаевым» контракта с нападающим Сергеем Шмелёвым. Соглашение форварда с уфимским клубом действовало ещё один год.

«Шмелёв — добротный хоккеист, игровик, с хорошими руками и видением площадки. Набирает много очков и умеет играть с партнёрами, которые тоже читают игру. Может быть, он поедет в «Авангард», пока травмирован Владимир Ткачёв. Хотелось бы, чтобы Шмелёв нашёл себе команду. К нему приклеилось клише, что это игрок не для плей-офф. Надеюсь, что он его со временем переборет, и, может быть, тренеры новой команды ему в этом помогут.

Может быть, психология, засиделся в Уфе и надо было раньше уйти. Может, что-то внутри команды для него было не так. Не так ярко он действовал в этом сезоне, по сравнению с предыдущим. Но всё равно это хороший игрок», — цитирует Щитова «РБ Спорт».

В регулярном сезоне-2023/2024 Шмелёв провёл 45 матчей, в которых забросил шесть шайб и отдал 22 результативные передачи, набрав в общей сложности 28 очков с показателем полезности «+16». В розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 30-летний форвард сыграл три матча, в которых записал на свой счёт одну результативную передачу. Всего за карьеру в Континентальной хоккейной лиге Шмелёв провёл 614 матчей, в которых набрал 322 (120+202) очка.