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«Нью-Джерси» подписал новый контракт с вратарём Нико Доусом

«Нью-Джерси» подписал новый контракт с вратарём Нико Доусом
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«Нью-Джерси» подписал с вратарём Нико Доусом новый двухлетний двусторонний контракт, сообщает пресс-служба клуба. Сделка предусматривает зарплату в НХЛ в размере $ 812,5 тыс.

В контракте Доуса есть ещё одна особенность. На сезон-2024/2025 контракт является двусторонним, с зарплатой в размере $ 775 тыс. и $ 350 тыс. в низших лигах. Второй год — односторонний контракт, по которому Доусу заплатят $ 850 тыс.

23-летний игрок был выбран «Дэвилз» в третьем раунде под общим 84-м номером на драфте НХЛ 2020 года. Проведя сезон-2020/2021 в Германии в составе «Ингольштадта», Доус присоединился к организации и провёл последние три сезона как в составе «Нью-Джерси», так и в составе его фарм-клуба в Американской хоккейной лиге — «Ютика Кометс».

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