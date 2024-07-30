«Нью-Джерси» подписал новый контракт с вратарём Нико Доусом

«Нью-Джерси» подписал с вратарём Нико Доусом новый двухлетний двусторонний контракт, сообщает пресс-служба клуба. Сделка предусматривает зарплату в НХЛ в размере $ 812,5 тыс.

В контракте Доуса есть ещё одна особенность. На сезон-2024/2025 контракт является двусторонним, с зарплатой в размере $ 775 тыс. и $ 350 тыс. в низших лигах. Второй год — односторонний контракт, по которому Доусу заплатят $ 850 тыс.

23-летний игрок был выбран «Дэвилз» в третьем раунде под общим 84-м номером на драфте НХЛ 2020 года. Проведя сезон-2020/2021 в Германии в составе «Ингольштадта», Доус присоединился к организации и провёл последние три сезона как в составе «Нью-Джерси», так и в составе его фарм-клуба в Американской хоккейной лиге — «Ютика Кометс».