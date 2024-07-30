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Щитов рассказал, какой команде КХЛ может подойти Антон Бурдасов

Щитов рассказал, какой команде КХЛ может подойти Антон Бурдасов
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Хоккейный эксперт Никита Щитов рассказал, какой команде КХЛ может подойти нападающий Антон Бурдасов. Ранее «Трактор» расторг контракт с 33-летним снайпером после прихода канадского тренера Бенуа Гру.

«Бурдасов усилил бы любую команду КХЛ. Это игрок с очень хорошим броском. Скорость, катание — у него всё есть. В новой команде должен играть в первых трёх звеньях, а в большинстве принесёт пользу со своим броском.

Надо, чтобы был хороший микроклимат, чтобы он быстро влился в коллектив и чтобы тренер на него рассчитывал. Он мог бы подойти «Торпедо». Без работы Бурдасов остаться не должен. Хотелось бы, чтобы он поскорее нашёл себе команду», – цитирует Щитова «РБ Спорт».

Напомним, о том, что челябинский клуб отказался от продолжения сотрудничества с опытным форвардом, стало известно 24 июля. В прошедшем сезоне 33-летний Бурдасов провёл 56 матчей за «Трактор» в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 36 (19+17) очков. В плей-офф за 14 игр опытный форвард набрал 8 (4+4) результативных баллов.

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