«По сути, управляет клубом». Гендиректор ФХР высказался о проблемах с агентами в хоккее

Генеральный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов высказался о проблемах с агентами в хоккее. Ранее было предложено на законодательном уровне ввести рейтинги хоккейных агентов, чтобы снизить негативное влияние на молодых хоккеистов некоторых из них.

«Несколько лет назад столкнулись с одной проблемой. Человек является агентом 15 игроков клуба, агентом тренера и генменеджера. Агент – прекрасный человек и, по сути, управляет клубом, начинает влиять на состав, который формируется не по спортивным показателям. Потому что он тренеру может указывать, кого ставить, кого нет», – сказал генеральный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов.

Ранее Курбатов рассказал об основных проблемах в детском хоккее и конфликтах детских тренеров с родителями хоккеистов.