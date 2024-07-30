Артюхин: многие именитые ребята сейчас без команды, клубы КХЛ ждут псевдозвёзд-иностранцев

Бывший нападающий СКА Евгений Артюхин заявил, что клубы КХЛ не торопятся подписывать контракты со свободными агентами, а ждут шанса подписать какого-нибудь легионера. На данный момент более 40 российских хоккеистов находится без контракта.

«Я связываю это с тем, что многие клубы КХЛ на базу поставили этот вопрос и ждут каких-то псевдозвёзд-иностранцев типа Макдэвида и Макара, как они думают. Пока подобных подписаний мы не увидели. Да, есть хорошие имена, но без приставки супер. В основном эти игроки выступали последние сезоны в АХЛ.

Мне не нравится ситуация, что многие именитые ребята сейчас без команды. Думаю, на них временно нет спроса и их разберут. Клубы одумаются, что каких-то суперзвёзд не привезут. У нас не такая ситуация, что все легионеры с удовольствием едут к нам», – цитирует Артюхина Legalbet.

На данный момент на рынке свободных агентов находятся такие именитые хоккеисты, как Антон Бурдасов, Наиль Якупов, Николай Прохоркин, Сергей Шумаков и другие.