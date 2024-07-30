«Каролина» подписала однодневный контракт с форвардом Эриком Стаалом, который завершит карьеру в НХЛ в составе «Харрикейнз». Кроме того, команда выведет из обращения номер 12 Стаала в определённую дату в течение следующего сезона НХЛ.

39-летний Стаал занимает первое место в истории команды (с момента переезда) по голам (322), передачам (453), очкам (775), сыгранным матчам (909), голам в большинстве (105), очкам в большинстве (252) и хет-трикам (13). Он набрал 1063 (455+608) очка в 1365 играх за карьеру в течение 18 сезонов НХЛ.

Стаал выиграл Кубок Стэнли с «Каролиной» в 2006 году, став лидером команды по результативности в плей-офф с 28 очками (9+19) и набрав как минимум одно очко в 20 из 25 матчей плей-офф в том году. В ходе этого плей-офф он установил рекордную для франшизы серию результативных матчей, которая длилась со второй игры первого раунда Восточной конференции с «Монреалем» до пятой игры финала Восточной конференции с «Баффало» (семь голов и 13 ассистов).