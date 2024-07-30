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«Это говорит об амбициях «Торпедо». Ларионов оценил приход Войнова и Свечникова

«Это говорит об амбициях «Торпедо». Ларионов оценил приход Войнова и Свечникова
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал подписание соглашений с защитником Вячеславом Войновым и нападающим Евгением Свечниковым. Оба хоккеиста подписали однолетние контракты с нижегородским клубом.

«Мы рады, что к нам приходят два опытных игрока. Это говорит об амбициях этих ребят и амбициях нашего клуба. У них было желание и стремление оказаться здесь, и мы используем их опыт, который нам необходим. Нашей молодой защите очень пригодятся колоссальные знания и умения Войнова, который имеет огромные заслуги и успехи как в Северной Америке, так и здесь. Он может своим примером показать, как действовать на льду в трудной ситуации, и это будет для ребят очень полезно. Да, у него были травмы — но «колёса — не сточены», и запас — ещё большой. Мы долго общались лично, и я увидел у Вячеслава искренние стремление и желание помочь молодым. А мы поможем ему продлить карьеру на долгие годы.

Что касается Евгения Свечникова, он провёл довольно большой период в Северной Америке. Не совсем у него получилось возвращение в КХЛ. И в нашем коллективе у него будет определённая роль, которую он будет играть. И мы постараемся сделать так, чтобы эта роль была очень важной. Он даст нам агрессивность, силу и те навыки борьбы и жёсткости, которые необходимы в ключевых матчах», — цитирует Ларионова пресс-служба нижегородского клуба.

В прошедшем регулярном сезоне Свечников сыграл 31 встречу, в которых забросил восемь шайб и отдал пять результативных передач, набрав в общей сложности 13 очков. 34-летний Войнов в прошлом сезоне сыграл 45 матчей за «Ак Барс», включая плей-офф, где набрал 14 (1+13) очков с показателем полезности «+2».

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