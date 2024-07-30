Владивостокский «Адмирал» в результативном товарищеском матче обыграл жлобинский «Металлург» по буллитам со счётом 5:4. Матч проходил в Беларуси.
Отметим, что в составе «Адмирала» принимали участие игроки, находящиеся на просмотровых контрактах. Дублем отметился Владимир Михасёнок. Владивостокский клуб на протяжении матча трижды сравнивал счёт. «Адмиралу» удалось перевести игру в овертайм за минуту до окончания основного времени матча.
Напомним, вчера, 29 июля, владивостокский «Адмирал» в товарищеском матче проиграл клубу ВХЛ «Динамо» Санкт-Петербург со счётом 0:3. Встреча также прошла в Беларуси.
В минувшем сезоне «Адмирал» занял пятое место в дивизионе Чернышёва. Команда Леонида Тамбиева не смогла выйти в плей-офф КХЛ и закончила сезон в феврале.
- 30 июля 2024
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