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«Адмирал» в результативном товарищеском матче обыграл жлобинский «Металлург»

«Адмирал» в результативном товарищеском матче обыграл жлобинский «Металлург»
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Владивостокский «Адмирал» в результативном товарищеском матче обыграл жлобинский «Металлург» по буллитам со счётом 5:4. Матч проходил в Беларуси.

Товарищеские матчи (клубы) . Товарищеские матчи
30 июля 2024, вторник. 17:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
5 : 4
Б
Металлург-Жлобин
Жлобин
1:0 Михасёнок – 05:00 (5x5)     1:1     1:2     2:2 Панкратов – 28:00 (5x5)     2:3     3:3 Угольников – 34:00     3:4     4:4 Михасёнок – 59:00 (4x4)     5:4 Панкратов – 65:00    

Отметим, что в составе «Адмирала» принимали участие игроки, находящиеся на просмотровых контрактах. Дублем отметился Владимир Михасёнок. Владивостокский клуб на протяжении матча трижды сравнивал счёт. «Адмиралу» удалось перевести игру в овертайм за минуту до окончания основного времени матча.

Напомним, вчера, 29 июля, владивостокский «Адмирал» в товарищеском матче проиграл клубу ВХЛ «Динамо» Санкт-Петербург со счётом 0:3. Встреча также прошла в Беларуси.

В минувшем сезоне «Адмирал» занял пятое место в дивизионе Чернышёва. Команда Леонида Тамбиева не смогла выйти в плей-офф КХЛ и закончила сезон в феврале.

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