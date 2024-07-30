39-летний нападающий Эрик Стаал поделился эмоциями от завершения карьеры в составе «Каролины». Сегодня, 30 июля, «Харрикейнз» подписали с форвардом однодневный контракт и выведут его номер 12 из обращения в течение следующего сезона НХЛ.

«Я хочу поблагодарить свою семью, бывших товарищей по команде, тренеров и сотрудников, которые сыграли свою роль в том, чтобы помочь мне осуществить мою мечту, играя в НХЛ. Я всегда буду дорожить воспоминаниями и дружбой, заложенными за 18 лет в лучшей лиге мира.

С того момента, как я приехал в Роли в 18 лет, и на протяжении 12 лет, проведённых там, я чувствовал любовь и поддержку болельщиков и организации, это всегда будет для меня особенным. У меня не было никаких сомнений, что, когда придёт время вешать коньки на гвоздь, я захочу уйти на пенсию в составе «Харрикейнз». Я чрезвычайно благодарен и польщён, что команда выводит из обращения мой номер 12», — цитирует Стаала пресс-служба клуба.