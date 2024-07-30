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В «Каролине» прокомментировали грядущий вывод из обращения номера Эрика Стаала

В «Каролине» прокомментировали грядущий вывод из обращения номера Эрика Стаала
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Генеральный менеджер «Каролины» Эрик Тулски прокомментировал решение «Харрикейнз» вывести из обращения игровой номер 12 многолетнего капитана клуба Эрика Стаала. С 39-летним нападающим был подписан однодневный контракт, что позволит форварду завершить карьеру в составе «Каролины».

«Эрик — уникальная центральная фигура в истории нашей франшизы. За время своего пребывания в Роли он оказал неизмеримое влияние на своих товарищей по команде, организацию и сообщество. Мы с нетерпением ждём возможности поднять номер 12 под своды дворца и отпраздновать карьеру человека, который так много значил для поклонников хоккея в Северной Каролине», — цитирует Тулски пресс-служба клуба.

39-летний Стаал занимает первое место в истории команды (с момента переезда) по голам (322), передачам (453), очкам (775), сыгранным матчам (909), голам в большинстве (105), очкам в большинстве (252) и хет-трикам (13). Стаал выиграл Кубок Стэнли с «Каролиной» в 2006 году, став лидером команды по результативности в плей-офф с 28 очками (9+19).

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