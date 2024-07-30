«Рейнджерс» подписали контракт с защитником Линдгреном, избежав арбитражных слушаний

«Рейнджерс» подписали новый контракт с защитником Райаном Линдгреном, избежав арбитражных слушаний, сообщает инсайдер НХЛ Эллиот Фридман в своей соцсети. 26-летний защитник согласовал однолетний договор с нью-йоркским клубом с зарплатой $ 4,5 млн. Хоккеист находился в статусе ограниченно свободного агента. По прошлому соглашению кэпхит Райана Линдгрена составлял $ 3 млн.

В прошедшем сезоне 26-летний защитник провёл 76 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 17 (3+14) очков — забросил три шайбы и отдал 14 результативных передач при положительном показателе полезности «+22» и среднем игровом времени 19:20.

В плей-офф Линдгрен сыграл 16 матчей, в которых отметился тремя результативными передачами при нейтральном показателе полезности «0».