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«Монреаль» подписал двухлетний контракт с защитником Джастином Бэрроном

«Монреаль» подписал двухлетний контракт с защитником Джастином Бэрроном
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«Монреаль» подписал двухлетний контракт с защитником Джастином Бэрроном, сообщает пресс-служба клуба. Общая стоимость соглашения составляет $ 2,3 млн с кэпхитом $ 1,15 млн.

В прошедшем сезоне 22-летний защитник набрал 13 (7+6) очков при показателе полезности «-3» и среднем игровом времени 18:37 в 48 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В сезоне АХЛ хоккеист провел 32 игры и отметился 11 (2+9) баллами за результативность.

Ранее «Монреаль» подписал двухлетний контракт на $ 2,6 млн с защитником Арбером Джекаем. По условиям сделки игрок обороны будет получать среднюю годовую зарплату в размере $ 1,3 млн. Первоначально Джекай присоединился к «Канадиенс», подписав трёхлетний контракт новичка 4 октября 2021 года.

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