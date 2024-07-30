Щитов: не думаю, что Галиев полноценно заменит Ткачёва в «Авангарде»

Известный в прошлом защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов заявил, что не считает подписание «Авангардом» форварда Станислава Галиева полноценной заменой получившему травму Владимиру Ткачёву. Лидер омского клуба получил травму ахиллова сухожилия на предсезонной тренировке и выбыл на срок до полугода.

«Хороший игрок. «Авангард» оперативно сработал. Ткачёв получил травму, но я не думаю, что Станислав полноценно его заменит. Тем не менее он окажет хорошую помощь команде на срок восстановления Владимира. Да и после его возвращения Галиев поможет. Это классный игрок с хорошим броском», – цитирует Щитова «РБ Спорт».

Галиев — обладатель Кубка Гагарина 2018 года в составе казанского «Ак Барса» и серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в составе сборной России. В сезоне-2023/2024 на счету 32-летнего Галиева 61 матч, где нападающий набрал 23 (7+16) очка при показателе полезности «+10». В плей-офф на его счету пять встреч без результативных баллов.