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«Своих не бросаем». Ротенберг опубликовал видео с голами Евгения Кузнецова

«Своих не бросаем». Ротенберг опубликовал видео с голами Евгения Кузнецова
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг в своём телеграм-канале опубликовал несколько видео с голами нападающего Евгения Кузнецова. По информации СМИ, в ближайшее время петербургский клуб подпишет с форвардом четырёхлетний контракт. Ранее Кузнецов расторг контракт с «Каролиной», по которому он мог получить $ 6 млн за оставшийся сезон.

«Своих не бросаем!» — подписал одно из видео Ротенберг.

С сезона-2013/2014 Кузнецов играл за «Вашингтон», однако по ходу прошлого сезона хоккеист перешёл в «Каролину Харрикейнз». В общей сложности за прошлый сезон россиянин набрал 24 (8+16) очка за 63 игры. Кузнецов — воспитанник челябинского хоккея и дебютировал в КХЛ в команде «Трактор». За 251 игру он набрал 167 (78+89) очков.

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