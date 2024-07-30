Роман Ротенберг опубликовал эскизы атрибутики с Евгением Кузнецовым в СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг в своём телеграм-канале опубликовал эскизы атрибутики с Евгением Кузнецовым в петербургском клубе. Официально ещё не было объявлено о переходе нападающего в СКА. По информации СМИ, в ближайшее время петербургский клуб подпишет с форвардом четырёхлетний контракт. Ранее Кузнецов расторг контракт с «Каролиной», по которому он мог получить $ 6 млн за оставшийся сезон.

Фото: телеграм-канал Ротенберга

С сезона-2013/2014 Кузнецов играл за «Вашингтон», однако по ходу прошлого сезона хоккеист перешёл в «Каролину Харрикейнз». В общей сложности за прошлый сезон россиянин набрал 24 (8+16) очка за 63 игры. Кузнецов — воспитанник челябинского хоккея и дебютировал в КХЛ в команде «Трактор». За 251 игру он набрал 167 (78+89) очков.