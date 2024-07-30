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«Питтсбург» подписал трехлётний контракт новичка с вратарём Сергеем Мурашовым

«Питтсбург» подписал трехлётний контракт новичка с вратарём Сергеем Мурашовым
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«Питтсбург Пингвинз» подписал трехлётний контракт новичка с вратарём Сергеем Мурашовым. Ранее клуб заявлял об интересе к российскому голкиперу. В июле этого года голкипер принял участие в лагере развития «Пингвинз».

20-летний Мурашов был выбран «Питтсбургом» на драфте НХЛ — 2022 в четвёртом раунде под общим 118-м номером. В прошедшем сезоне он провёл в КХЛ шесть матчей, в которых одержал три победы, одна из них «сухая». Также в составе молодёжной команды железнодорожников Мурашов стал финалистом Кубка Харламова — 2024.

Мурашов был назван «Лучшим вратарём» МХЛ в сезоне-2022/2023, установив рекорды карьеры в МХЛ по победам (24), среднему показателю пропущенных голов (1,53), проценту отражённых бросков (0,948) и «сухим» матчам (11).

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