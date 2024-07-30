Коньков оценил перспективы Станислава Галиева усилить нападение «Авангарда»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков заявил, что Станислав Галиев может усилить нападение «Авангарда». Форвард подписал с омским клубом однолетнее соглашение.

«Галиев – хороший игрок. Он вполне может усилить нападение «Авангарда». В связи с травмой Ткачёва Омску нужно любое усиление. Так что этот переход выглядит прекрасно. Самое главное, чтобы Станислав проявил свои сильные качества – голевое чутьё и реализацию моментов», – цитирует Конькова «РБ Спорт».

Галиев — обладатель Кубка Гагарина 2018 года в составе казанского «Ак Барса» и серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в составе сборной России. В сезоне-2023/2024 на счету 32-летнего Галиева 61 матч, где нападающий набрал 23 (7+16) очка при показателе полезности «+10». В плей-офф на его счету пять встреч без результативных баллов.