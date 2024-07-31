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Коньков: со стороны КХЛ хотелось бы большего участия в прощальном матче Мозякина

Коньков: со стороны КХЛ хотелось бы большего участия в прощальном матче Мозякина
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков высказался о проведении прощального матча легендарного экс-форварда Сергея Мозякина.

«Я считаю, что Сергей сделал классную вещь, а руководство «Металлурга» его в этом поддержало. Со стороны КХЛ хотелось бы большего участия. Мозякин – лицо нашей лиги, он побил множество рекордов. Была огромная огласка, много зрителей посмотрело игру. Она собрала нашу хоккейную элиту, игроков, которые выступали ранее и до сих пор выступают. В своё время прощальный матч организовывал Данис Зарипов, сейчас это сделал Мозякин. Такие игры очень важны», – цитирует Конькова «РБ Спорт».

Мозякин завершил карьеру хоккеиста в 2021 году. Форвард выступал за «Металлург» с 2011 года, вместе с командой он дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016). Мозякин является лучшим бомбардиром в истории Континентальной хоккейной лиги (928) и обладателем многих рекордов российского хоккея.

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