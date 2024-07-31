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«Мы стали лучше». Маклеллан — о статусе «Вашингтона» перед стартом нового сезона

«Мы стали лучше». Маклеллан — о статусе «Вашингтона» перед стартом нового сезона
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Президент по хоккейным операциям «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан оценил состояние команды в преддверии нового сезона Национальной хоккейной лиги.

«Я думаю, мы стали лучше. У нас более слаженная команда. Мы должны быть лучше в атаке. Однако узнаем мы об этом позже. Я думаю, что в целом наша команда стала более структурированной, чем в прошлом сезоне», — приводит слова Маклеллана официальный сайт НХЛ.

Напомним, в сезоне-2023/2024 «Вашингтон» лишь в последний момент зацепился за плей-офф, где в первом раунде розыгрыша Кубка Стэнли не смог выиграть ни одной игры у «Нью-Йорк Рейнджерс», проиграв серию со счётом 0-4.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал второе место капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в рейтинге лучших хоккеистов XXI века по версии ESPN.

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