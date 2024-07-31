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Вратарь «Каролины» Кочетков оценил свою игру в прошедшем сезоне НХЛ

Вратарь «Каролины» Кочетков оценил свою игру в прошедшем сезоне НХЛ
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Российский голкипер «Каролины Харрикейнз» Пётр Кочетков подвёл итоги своего выступления в прошлом сезоне Национальной хоккейной лиги.

«В целом положительно. Начал робко, но во второй половине сезона включился, выровнял более-менее свою игру. К сожалению, в плей-офф сыграл только один матч с отрицательным результатом. Но всё равно любая игра в Кубке Стэнли — это хороший опыт. Есть куда развиваться, куда расти. Поэтому всё нормально, буду дальше работать», — приводят слова Кочеткова «Известия».

Напомним, в прошлом регулярном сезоне Кочетков провёл 41 игру, где одержал 22 победы (из них четыре «сухих») с 91,1% отражённых бросков. В плей-офф — 2024 на счету голкипера одна игра в серии с «Нью-Йорк Рейнджерс» (2-4).

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