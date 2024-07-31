Журналист сайта НХЛ назвал вероятный «матч года» с участием «Вашингтона» в новом сезоне

Журналист официального сайта Национальной хоккейной лиги Дэн Розен заявил, что встреча «Питтсбург Пингвинз» и «Вашингтон Кэпиталз» в апреле 2025-го может стать «матчем года» в регулярке будущего сезона.

«Я думаю, это будет встреча «Питтсбург Пингвинз» и «Вашингтон Кэпиталз» на домашней арене «пингвинов» 17 апреля, в последний день регулярного сезона. Победитель попадает в розыгрыш Кубка Стэнли, проигравший — нет. Алекс Овечкин забивает свой 41-й гол в сезоне, сравнявшись с рекордом Уэйна Гретцки в НХЛ — 894. Было бы здорово, если бы всё это сбылось», — написал Розен в статье.

Напомним, новый сезон Национальной хоккейной лиги стартует 4 октября вынесенной игрой между «Баффало Сэйбрз» и «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча состоится в Праге, Чехия. В Северной Америке сезон начинается 8 октября.