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Журналист сайта НХЛ назвал вероятный «матч года» с участием «Вашингтона» в новом сезоне

Журналист сайта НХЛ назвал вероятный «матч года» с участием «Вашингтона» в новом сезоне
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Журналист официального сайта Национальной хоккейной лиги Дэн Розен заявил, что встреча «Питтсбург Пингвинз» и «Вашингтон Кэпиталз» в апреле 2025-го может стать «матчем года» в регулярке будущего сезона.

«Я думаю, это будет встреча «Питтсбург Пингвинз» и «Вашингтон Кэпиталз» на домашней арене «пингвинов» 17 апреля, в последний день регулярного сезона. Победитель попадает в розыгрыш Кубка Стэнли, проигравший — нет. Алекс Овечкин забивает свой 41-й гол в сезоне, сравнявшись с рекордом Уэйна Гретцки в НХЛ — 894. Было бы здорово, если бы всё это сбылось», — написал Розен в статье.

Напомним, новый сезон Национальной хоккейной лиги стартует 4 октября вынесенной игрой между «Баффало Сэйбрз» и «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча состоится в Праге, Чехия. В Северной Америке сезон начинается 8 октября.

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