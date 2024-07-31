Олимпийский чемпион: влияния у Овечкина на свою эпоху не меньше, чем у Гретцки

Российский волейболист, олимпийский чемпион Александр Бутько высказался о влиянии российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на игру в НХЛ.

«Может ли Овечкин поспорить с Гретцки за звание величайшего хоккеиста? Да, думаю, да. У них, мне кажется, всё там меряется чашами и их количеством, но влияния у Александра на свою эпоху как игрока не меньше, чем у Гретцки. Мне сложно сказать, потому что Гретцки я ребёнком, может быть, застал, да и то, как там можно было его увидеть, у нас по телевизору три канала показывали. Но как влияние самого великого спортсмена на развитие хоккея, на мировой хоккей – может быть, даже… Конечно, не так, как Джордан в баскетболе на весь мир повлиял, но, безусловно, влияние настолько велико – не только на хоккей, на весь спорт, что Александра точно можно назвать одним из самых великих спортсменов своего поколения», — цитирует Бутько «Советский спорт».

В прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги 38-летний Александр Овечкин принял участие в 79 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 31 гол и 34 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на счету российского форварда 853 гола и 697 результативных передач в 1426 матчах.