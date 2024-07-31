«Всё на уровне НХЛ». Канадский форвард «Трактора» Сикура — об условиях в Челябинске

29-летний канадский нападающий «Трактора» Дилан Сикура высказался о переходе в челябинский клуб и рассказал о проведении вечеринки с российскими флагами перед отъездом в Россию.

— Я обсуждал свой переезд в Россию с семьёй, также общался с генеральным менеджером «Трактора» Алексеем Волковым. Мы быстро нашли общий язык. Уверен, что решение было основано не столько на цифрах из статистики. Он достаточно долго следил за мной. Переговоры прошли легко. Также я играл с Бадди Робинсоном, он мой близкий друг, к тому же здесь Зак Фукале. Такой вариант продолжения карьеры был хорошим. Всё было готово к моему приезду – вплоть до квартиры и постельного белья с полотенцами. Всё организовано на уровне НХЛ.

— Твоя прощальная вечеринка перед отъездом прошла в русском стиле. Чья была идея?

— Всё прошло просто отлично! Устроили вечеринку мои близкие друзья из Канады. Мы с женой хотели навестить наших друзей перед отъездом в Россию. Ничего такого я не ожидал. Дом был украшен флагами России, также был торт с логотипом «Трактора». Мне было очень приятно, — цитирует Сикуру пресс-служба «Трактора».

Напомним, форвард всю свою карьеру, кроме последнего сезона, провёл в североамериканских лигах. В НХЛ на его счету 58 матчей за «Чикаго Блэкхоукс», «Колорадо Эвеланш» и «Вегас Голден Найтс». В этих играх Дилан забросил три шайбы и отдал 14 результативных передач. На драфте НХЛ — 2014 он был выбран «Чикаго» под общим 178-м номером.

В сезоне-2023/2024 Сикура играл за шведский «Шеллефтео». В 49 встречах нападающий записал на свой счёт 26 (10+16) очков с показателем полезности «+7».