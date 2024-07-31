Светлов: масштаб таланта позволяет Мичкову провести сезон в первых звеньях «Филадельфии»

Олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов поделился ожиданиями от первого в карьере сезона в НХЛ для российского нападающего «Филадельфии Флайерз» Матвея Мичкова.

«Сегодня «Филадельфия» укомплектована не так, как 10, 20 или 30 лет назад, есть вакансии в линиях. Мичков уехал с хорошим статусом, в НХЛ его ждут, встречают, это очень важно.

Не готов говорить о каких-то цифрах результативности. Но масштаб таланта однозначно позволяет Мичкову провести предстоящий сезон в первых двух звеньях «Филадельфии». А сам этот факт гарантирует достойную статистику», — сказал Светлов в интервью Russia-Hockey.ru.

Напомним, российский форвард прибыл в Филадельфию 23 июля.

Мичков подписал трёхлетний контракт с «Филадельфией» в начале июля. Он был выбран «лётчиками» на драфте НХЛ 2023 года в первом раунде под общим седьмым номером. В минувшем сезоне он набрал 41 (19+22) очко в 47 матчах за «Сочи», где выступал на правах аренды. Права на хоккеиста в КХЛ закреплены за санкт-петербургским СКА.