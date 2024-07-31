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Президент «Металлурга» Рашников заявил о желании выиграть Кубок Гагарина вместе с Малкиным

Президент «Металлурга» Рашников заявил о желании выиграть Кубок Гагарина вместе с Малкиным
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Президент «Металлурга» Виктор Рашников высказался о желании пригласить в команду российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина после окончания контракта за океаном.

«Я ему говорил в этом году: «Женя, давай возвращайся. У тебя три Кубка [Стэнли], у нас три Кубка [Гагарина], давай завоюем ещё четвёртый кубок». У него ещё два года контракта, и, конечно, мы будем очень рады его возвращению», — приводит слова Рашникова ТАСС.

Малкин является воспитанником «Металлурга», он выступал за российский клуб с 2003 по 2006 год и во время локаута в НХЛ — с 2012 по 2013 год. После победы магнитогорского клуба в Кубке Гагарина — 2024 хоккеист поздравлял родную команду в социальных сетях.

27 июля он также принял участие в прощальном матче легенды мирового и российского хоккея Сергея Мозякина, сыграв вместе с ним на льду.

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