Вратарь «Каролины» Кочетков об отстранении России: это плохо для имиджа и развития хоккея

Российский голкипер «Каролины Харрикейнз» Пётр Кочетков высказался про отстранение сборной России от международных соревнований.

— Верите, что в ближайшие годы сборные России вернутся в официальные международные соревнования?

— Мне бы этого очень хотелось. Конечно, между собой мы, игроки, это обсуждаем. Надеюсь, как-то всё выровняется скоро. Я не считаю правильным, что нас отгоняют, что сборные не играют. Особенно за молодёжную обидно…

Ладно, игроки не играют, но это же делает хуже в целом всему виду спорта и всей индустрии. То, что мы не играем, — это полбеды. Я думаю, что в целом для имиджа, для развития хоккея и всего остального это плохо. Для популяризации плохо то, что сборная России не играет, что молодые ребята пропускают такие турниры. Так же как и взрослые игроки не играют на чемпионатах мира и могут не попасть на Олимпиаду. Не знаю, кто от этого выиграет. Но не моё дело это обсуждать. Я не политик, а хоккеист, поэтому принимаем то, что есть, — цитируют Кочеткова «Известия».

Напомним, в прошлом регулярном сезоне Кочетков провёл 41 игру, где одержал 22 победы (из них четыре «сухие») с 91,1% отражённых бросков. В плей-офф — 2024 на счету голкипера одна игра в серии с «Нью-Йорк Рейнджерс» (2-4).