Минское «Динамо» презентовало тренерский штаб на сезон-2024/2025

Минское «Динамо» представило тренерский штаб на сезон-2024/2025 Континентальной хоккейной лиги.

Возглавлять команду продолжит Дмитрий Квартальнов. Помогать в этом ему будут Сергей Пушков и Павел Перепехин. Также свою работу в клубе продолжат тренер вратарей Дмитрий Журавский, тренер по индивидуальному развитию Дмитрий Астапенко, тренер по ОФП Нормундс Силиньш и тренер-видеооператор Борис Король.

Таким образом, тренерский штаб белорусской команды покинули Андрей Мезин и Александр Андриевский.

Напомним, в минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги клуб занял восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, попав в плей-офф. В 1/8 финала команда уступила московскому «Динамо» со счётом 2-4 в серии.