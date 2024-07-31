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Новичок «Локомотива» Александр Радулов обратился к ярославским болельщикам

Новичок «Локомотива» Александр Радулов обратился к ярославским болельщикам
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Двукратный чемпион мира, обладатель Кубка Гагарина нападающий «Локомотива» Александр Радулов обратился к ярославским болельщикам в преддверии летнего тренировочного процесса клуба.

«Всем привет, Александр Радулов. Хочу поприветствовать болельщиков «Локомотива», пожелать вам удачи. Мы будем стараться вас радовать. Вместе мы должны победить!» — заявил Радулов.

Права на видео принадлежат ХК «Локомотив». Посмотреть видео можно в официальном телеграм-канале клуба.

Радулов в прошедшем регулярном чемпионате и плей-офф сыграл 62 встречи, в которых забросил 17 шайб и отдал 27 результативных передач. За четыре матча плей-офф опытнейший нападающий забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи. Всего в КХЛ на счету Радулова 701 (245+456) очко в 631 матче с показателем полезности «+226».

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