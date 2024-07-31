Олимпийский чемпион Светлов высказался о тяжёлой травме Ткачёва

Олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов высказался о тяжёлой травме лидера «Авангарда» Владимира Ткачёва.

«Владимиру Ткачёву пожелаю здоровья. В игре этого мастера многое построено не только на понимании природы и глубины хоккея, но и на катании. Для таких хоккеистов травмы ахилла, который во многом отвечает за катание, крайне нежелательны. Будем надеяться, что восстановление пройдёт по плану, без каких-либо последствий», — сказал Светлов в интервью Russia-Hockey.ru.

Напомним, срок восстановления хоккеиста составит около полугода. Последние два сезона игрок провёл в омском клубе. В минувшем сезоне он набрал 75 очков в 58 матчах, установив личный рекорд по очкам в карьере. Ему удалось забросить 20 шайб и отдать 55 голевых передач.