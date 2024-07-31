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«Всем нужны люди, которые умеют побеждать». Кочетков — о приходе Орлова в «Каролину»

«Всем нужны люди, которые умеют побеждать». Кочетков — о приходе Орлова в «Каролину»
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Российский голкипер «Каролины Харрикейнз» Пётр Кочетков прокомментировал приход защитника Дмитрия Орлова в стан «ураганов».

— В игровом плане Орлов как вписался в «Каролину»?
— Когда приходит человек, выигрывавший Кубок Стэнли, это всегда для команды положительно. Всем нужны люди, которые умеют побеждать. Тем более Дима давно уже в НХЛ. И с таким опытом поможет кому угодно. Думаю, все в команде только положительно отнеслись к его переходу. Он внёс большой вклад в нашу игру в регулярке и в плей-офф. Считаю Диму одним из лучших игроков «Каролины», — приводят слова Кочеткова «Известия».

Орлов за 82 игры регулярного чемпионата НХЛ набрал 26 (6+20) очков. В плей-офф на счету россиянина 6 (2+4) очков в 11 матчах.

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