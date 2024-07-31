32-летний хорватский нападающий Борна Рендулич продлил контракт со СКА, сообщает главный тренер армейского клуба Роман Ротенберг в своём телеграм-канале. Соглашение рассчитано до конца сезона-2025/2026. Напомним, ранее об этом сообщал «Чемпионат».

В прошедшем сезоне 32-летний Рендулич провёл в составе петербургской команды 51 матч регулярного чемпионата, набрав 27 (11+16) очков. В плей-офф форвард принял участие в одной игре, в которой не отметился результативными действиями.

Также он сыграл в 16 встречах за «Сочи», забросил девять шайб и отдал шесть голевых пасов, набрав в общем 15 баллов.

Всего в КХЛ на счету Рендулича 158 матчей и 84 набранных очка — 41 забитый гол и 43 передачи. Помимо СКА и «Сочи», нападающий играл в подмосковном «Витязе».