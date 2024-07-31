Легенды хоккея сыграют с участниками ВЭФ-2024 во Владивостоке

Легенды хоккея сыграют с участниками Восточного экономического форума в гала-матче, который пройдёт 4 сентября во Владивостоке. Матч пройдёт под эгидой национального бренда «Сделано в России». Организаторами выступят Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ), спортивная платформа Фонд Росконгресс и Всероссийское общество охраны природы, председателем которого является депутат Государственной Думы, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

На лёд также выйдут двукратные олимпийские чемпионы Алексей Касатонов, Александр Якушев, олимпийские чемпионы Вячеслав Буцаев, Валерий Каменский, Илья Ковальчук, Александр Могильный, Виталий Прохоров, трёхкратный чемпион мира и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Фёдоров.

«Спортивные игры Восточного экономического форума при поддержке Фонда Росконгресс стали площадкой для продвижения значимых проектов. В этом году хоккейный матч поможет презентовать российскую продукцию на зарубежную аудиторию. И это закономерно, поскольку российский спорт может по праву считаться экспортным продуктом, а отечественный хоккей уже более 75 лет является мировым брендом», – рассказал директор Центра спортивной подготовки сборных России, член Наблюдательного совета Фонда Росконгресс Георгий Брюсов.

Матч пройдёт в рамках международной инициативы The Last Game («Последняя игра»), направленной на объединение усилий по сохранению природы, и продолжит серию мероприятий РЭЦ «Российские товары – для чемпионов». Участники игры и гости мероприятия смогут ознакомиться с продукцией под брендом «Сделано в России».

«РЭЦ активно развивает инновационный формат продвижения отечественной продукции, основанный на синергии экономической и «мягкой» сил. Ведь «Сделано в России» – это целый мир, в котором соединяются производство, культура, спорт, наши традиции. Такое единение смыслов и образов, с которыми ассоциируется Россия, создаёт благоприятные условия для продвижения продукции наших компаний среди зарубежных покупателей и партнёров, позволяя укрепить международное сотрудничество, повысить лояльность к нашему национальному бренду и спрос на российские товары за рубежом», – подчеркнула генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.

Акция «Российские товары – для чемпионов» стартовала в сентябре 2023 года на Международной регате по академической гребле, которая также проходила в рамках Спортивных игр Восточного экономического форума. К продвижению проекта за этот период были привлечены титулованные российские спортсмены по академической гребле, кёрлингу, фигурному катанию и хоккею. В дальнейшем планируется участие в проекте зарубежных блогеров. Благодаря акции РЭЦ удалось поддержать в первом квартале 2024 года розничные продажи российской продукции в зарубежных онлайн-магазинах на сумму более 1 млрд рублей.

Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор общероссийских, международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, молодежных, спортивных мероприятий и событий в области культуры, создан в соответствии с решением президента Российской Федерации.