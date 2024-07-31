Нападающий «Питтсбурга» Малкин с юмором высказался о своём 38-летии

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин сегодня, 31 июля, празднует 38-летие. В связи с этим форвард опубликовал фото на своей странице в социальной сети, подписав её хэштегом #не40ужехорошо.

Фото: Страница Евгения Малкина в социальной сети

Евгений Малкин — обладатель «Харт Трофи» (2012), двукратный победитель номинации «Арт Росс Трофи», обладатель «Тед Линдсей Эворд» (2012), «Конн Смайт Трофи» (2009), «Колдер Трофи» (2007), трёхкратный обладатель Кубка Стэнли. Малкин является воспитанником «Металлурга», он выступал за российский клуб с 2003 по 2006 год и во время локаута в НХЛ — с 2012 по 2013 год. После победы магнитогорского клуба в Кубке Гагарина — 2024 хоккеист поздравлял родную команду в социальных сетях.

Ранее президент «Металлурга» Виктор Рашников высказался о желании пригласить в команду российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина после окончания контракта за океаном.