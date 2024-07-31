Форвард «Барыса» Дамир Жафяров прокомментировал переход в казахстанский клуб

Нападающий «Барыса» Дамир Жафяров поделился ожиданиями от нового сезона в казахстанском клубе.

— Всё отлично, полёт прошёл великолепно, летел из Москвы, немного поспал, поэтому всё классно.

— Пришлось что-то узнавать об Астане?

— Нет, конечно. Каждый год приезжаем сюда играть, и не раз, уже много знаю. Но думаю, что можно узнать ещё больше нового. Сюда классно приезжать, хорошие болельщики, организация на высшем уровне, думаю, будет интересно изучить что-то новое.

— Вы знакомы с тренерским штабом?

— Да, знаком. С кем не знаком, ещё познакомимся. Только положительные эмоции, всем есть что доказывать. Главное, радовать болельщиков в каждой игре, — цитирует Жафярова пресс-служба «Барыса».

Напомним, 30-летний форвард покинул «Авангард» по окончании контракта в конце прошлого чемпионата. По ходу сезона Жафяров перешёл из «Ак Барса» в «Авангард». За омский клуб в регулярке форвард провёл 25 матчей, в которых набрал 15 (4+11) очков. В розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 Жафяров принял участие в 12 матчах, где отметился четырьмя результативными передачами.