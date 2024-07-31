«Женю можно назвать легендой нашего хоккея». Ротенберг поздравил Малкина с днём рождения

Главный тренер СКА Роман Ротенберг в своём телеграм-канале поздравил российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина с 38-летием.

Евгений Малкин — обладатель «Харт Трофи» (2012), двукратный победитель номинации «Арт Росс Трофи», обладатель «Тед Линдсей Эворд» (2012), «Конн Смайт Трофи» (2009), «Колдер Трофи» (2007), трёхкратный обладатель Кубка Стэнли. Малкин является воспитанником «Металлурга», он выступал за российский клуб с 2003 по 2006 год и во время локаута в НХЛ — с 2012 по 2013 год. После победы магнитогорского клуба в Кубке Гагарина — 2024 хоккеист поздравлял родную команду в социальных сетях.

Ранее Евгений Малкинй с юмором высказался о своём дне рождения, опубликовав фото на своей странице в социальной сети.