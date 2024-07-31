Тамбиев рассказал, кто из игроков на просмотровых контрактах продолжит работу в «Адмирале»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев рассказал, кто из игроков на просмотровых контрактах продолжит работу в клубе.

«Хочу сказать спасибо ребятам, которые приехали на просмотр. Они хорошо тренировались, все делали это с полной самоотдачей, но игры есть игры. Всё, что мы хотели, мы увидели.

По результатам тренировок и двух матчей приняли решение, дальше с нами продолжают работу защитники Михаил Тихонов и Камиль Фазылзянов, нападающие Владимир Михасёнок и Вячеслав Основин.

Как и после любых игр, пищи для размышлений много. Что-то понравилось, что-то нет. Четырёх игроков с просмотровыми контактами мы оставляем проходить сбор с нами дальше, надеемся, что они будут себя проявлять и завоюют место в команде. Будем дальше на них смотреть, в том числе, и на играх с командами КХЛ», — цитирует Тамбиева пресс-служба «Адмирала».

В минувшем сезоне «Адмирал» занял пятое место в дивизионе Чернышёва. Команда Леонида Тамбиева не смогла выйти в плей-офф КХЛ и закончила сезон в феврале.