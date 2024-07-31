Вратарь «Каролины» Кочетков рассказал, по чему больше всего скучает, когда находится в США

Российский голкипер «Каролины Харрикейнз» Пётр Кочетков рассказал, по чему больше всего скучает, когда находится в США.

— По чему больше всего скучаете, когда находитесь не в России?

— По еде, наверное, скучаю. И по людям, конечно! Даже не по конкретным местам, не по территории страны, а именно по людям — по родным, близким, друзьям своим. Хотя нет, назову всё-таки место — родную Пензу. Поскольку по дому особенно скучаю. Но в первую очередь, находясь в США, вспоминаю именно о людях и самой стране в целом, — цитируют Кочеткова «Известия».

Напомним, в прошлом регулярном сезоне Кочетков провёл 41 игру, где одержал 22 победы (из них четыре «сухие») с 91,1% отражённых бросков. В плей-офф — 2024 на счету голкипера одна игра в серии с «Нью-Йорк Рейнджерс» (2-4).