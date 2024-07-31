Бутько: Овечкин побьёт рекорд Гретцки, но выиграет ли «Вашингтон» ещё один Кубок Стэнли?

Российский волейболист, олимпийский чемпион Александр Бутько высказался о шансах российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

«Я понимаю его прекрасно: он на год меня старше, но, по сути, мы одного возраста, и держать постоянно эту мотивацию, этот накал с этими играми, которых у них, наверное, в два раза больше, чем у нас волейбольном сезоне… Тебе там каждую игру прилетает то в голову, то в нос. Игрок сам в голове держит свои личные цели: он гонится за рекордом или он хочет, чтобы его команда ещё раз пошла за Кубком Стэнли, – это абсолютно разное. Безусловно, я думаю, он побьёт рекорд Гретцки, не в этом сезоне, так в следующем. Да, это величайший рекорд, но будет ли ещё команда победителем Кубка Стэнли? НХЛ – это огромный бизнес, сложно что-то объяснить, часто логике это не поддаётся, потому что там деньги зарабатывают огромные», — цитирует Бутько «Советский спорт».

В прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги 38-летний Александр Овечкин принял участие в 79 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 31 гол и 34 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на счету российского форварда 853 гола и 697 результативных передач в 1426 матчах.