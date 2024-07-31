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«Адмирал» назвал хоккеистов, которые покинули клуб после просмотра

«Адмирал» назвал хоккеистов, которые покинули клуб после просмотра
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Пресс-служба «Адмирала» назвала хоккеистов, которые покинули клуб после окончания просмотровых контрактов.

Расположение команды покидают нападающие Владислав Дюкарев, Евгений Оксентюк, Егор Круженков, Данил Гизатуллин, Семён Панкратов, защитники Арсений Бринкман и Богдан Денисевич.

Напомним, ранее главный тренер дальневосточного клуба Леонид Тамбиев сообщил, что защитники Михаил Тихонов и Камиль Фазылзянов, нападающие Владимир Михасёнок и Вячеслав Основин продолжают работу в клубе, находясь на просмотре.

Отметим, что в минувшем сезоне «Адмирал» занял пятое место в дивизионе Чернышёва. Команда Леонида Тамбиева не смогла выйти в плей-офф КХЛ и закончила сезон в феврале.

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