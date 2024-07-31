Экс-защитник клубов КХЛ: прощальные матчи можно устраивать в каждом клубе

Бывший защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов высказался за проведение прощальных матчей игроков во всех клубах Континентальной хоккейной лиги.

«На самом деле это классно. Такую историю можно устраивать в каждом клубе. Почему бы не прощаться таким образом с игроками, которые, может быть, и не были звёздами, но долго играли и запомнились болельщикам? Почему бы их не проводить? Такой матч в отсутствие хоккея собирает зрителей на трибунах. Он стимулирует мальчишек заниматься этим видом спорта, выкладываться на полную, чтобы тебя проводили с почестями. Прощальный матч – классная традиция. Жаль, что её не было раньше. Надеюсь, мы увидим не одну такую игру», – приводит слова Щитова «РБ Спорт».

Напомним, 27 июля состоялся прощальный матч легендарного нападающего Сергея Мозякина. Форвард завершил карьеру хоккеиста в 2021 году. Нападающий выступал за «Металлург» с 2011 года, вместе с командой он дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016). Мозякин является лучшим бомбардиром в истории Континентальной хоккейной лиги (928) и обладателем многих рекордов российского хоккея.