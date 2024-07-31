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Журналист Розен: в НХЛ обсуждается идея увеличить продолжительность овертаймов регулярки

Журналист Розен: в НХЛ обсуждается идея увеличить продолжительность овертаймов регулярки
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Журналист Дэн Розен в статье на официальном сайте лиги рассказал, что генеральными менеджерами клубов обсуждается идея об увеличении продолжительности овертаймов в регулярке.

«На уровне генеральных менеджеров обсуждалось продление овертайма до семи минут или дольше, но пока это только обсуждения. Ассоциация игроков НХЛ должна высказаться по этому вопросу. Это не значит, что буллитов больше не будет, это просто продлит овертайм и снизит вероятность послематчевых бросков», — написал Розен.

Напомним, в МХЛ со следующего сезона ввели новое правило, которое запрещает игрокам, владеющим шайбой, пересекать красную линию к своей половине льда во время овертайма. Первое нарушение влечёт за собой вбрасывание в зоне защиты нарушителя, за каждым последующим нарушением следует малый штраф.

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