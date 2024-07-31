«Второй сезон будет сложнее». Спортивный директор «Лады» — о подготовке клуба к регулярке

Спортивный директор «Лады» Рафик Якубов прокомментировал работу клуба в межсезонье и поделился ожиданиями от старта нового чемпионата в КХЛ.

— Совсем скоро «Лада» в полном составе соберётся в Тольятти и приступит к тренировкам. Как оцените это межсезонье для команды, насколько в организационном плане было проще, чем год назад в аналогичный период?

— Конечно, нынешнее межсезонье не идёт ни в какое сравнение с прошлым, когда команду пришлось собирать практически с нуля. Сейчас же мы сохранили практически 80% от состава прошлого сезона, но второй сезон будет сложнее, потому что к «Ладе» будет совершенно иное отношение у соперников. Этим летом очень хотели усилиться более опытными и конкурентоспособными игроками, — приводит слова Якубова пресс-служба «Лады».

«Лада» завершила регулярный чемпионат КХЛ в сезоне-2023/2024 на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф команда проиграла омскому «Авангарду» — 1-4.