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Сайт НХЛ представил вероятные сочетания звеньев «Вашингтона» в новом сезоне

Сайт НХЛ представил вероятные сочетания звеньев «Вашингтона» в новом сезоне
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Журналист Харви Валентайн в статье на официальном сайте Национальной хоккейной лиги представил вероятные сочетания звеньев «Вашингтон Кэпиталз» в новом сезоне.

Овечкин – Строум – Уилсон;
Макмайкл — Дюбуа — Оши;
Милано — Лапьер — Манджапане;
Протас — Дауд — Дьюхейм;

Чикран — Карлсон;
Сандин — Рой;
Фехервари — ван Римсдайк;

Вратари: Линдгрен, Томпсон.

Напомним, в сезоне-2023/2024 «Вашингтон» лишь в последний момент зацепился за плей-офф, где в первом раунде розыгрыша Кубка Стэнли не смог выиграть ни одной игры у «Нью-Йорк Рейнджерс», проиграв серию со счётом 0-4.

Ранее президент по хоккейным операциям «Вашингтона» Брайан Маклеллан оценил состояние команды в преддверии нового сезона Национальной хоккейной лиги.

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