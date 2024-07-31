Сайт НХЛ представил вероятные сочетания звеньев «Вашингтона» в новом сезоне

Журналист Харви Валентайн в статье на официальном сайте Национальной хоккейной лиги представил вероятные сочетания звеньев «Вашингтон Кэпиталз» в новом сезоне.

Овечкин – Строум – Уилсон;

Макмайкл — Дюбуа — Оши;

Милано — Лапьер — Манджапане;

Протас — Дауд — Дьюхейм;

Чикран — Карлсон;

Сандин — Рой;

Фехервари — ван Римсдайк;

Вратари: Линдгрен, Томпсон.

Напомним, в сезоне-2023/2024 «Вашингтон» лишь в последний момент зацепился за плей-офф, где в первом раунде розыгрыша Кубка Стэнли не смог выиграть ни одной игры у «Нью-Йорк Рейнджерс», проиграв серию со счётом 0-4.

Ранее президент по хоккейным операциям «Вашингтона» Брайан Маклеллан оценил состояние команды в преддверии нового сезона Национальной хоккейной лиги.