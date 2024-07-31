Сайт НХЛ представил вероятные сочетания звеньев «Вашингтона» в новом сезоне

Журналист Харви Валентайн в статье на официальном сайте Национальной хоккейной лиги представил вероятные сочетания звеньев «Вашингтон Кэпиталз» в новом сезоне.
Овечкин – Строум – Уилсон;
Макмайкл — Дюбуа — Оши;
Милано — Лапьер — Манджапане;
Протас — Дауд — Дьюхейм;
Чикран — Карлсон;
Сандин — Рой;
Фехервари — ван Римсдайк;
Вратари: Линдгрен, Томпсон.
Напомним, в сезоне-2023/2024 «Вашингтон» лишь в последний момент зацепился за плей-офф, где в первом раунде розыгрыша Кубка Стэнли не смог выиграть ни одной игры у «Нью-Йорк Рейнджерс», проиграв серию со счётом 0-4.
Ранее президент по хоккейным операциям «Вашингтона» Брайан Маклеллан оценил состояние команды в преддверии нового сезона Национальной хоккейной лиги.