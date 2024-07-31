Таратухин: приход Кузнецова в разы повышает шансы СКА на Кубок Гагарина

Бывший форвард сборной России Андрей Таратухин считает, что СКА принял абсолютно правильное решение, решив подписать контракт с нападающим Евгением Кузнецовым.

«Не понимаю, почему люди удивляются и даже не верят тому, что хоккеисты СКА согласны на понижение ради того, чтобы играть с Кузнецовым. В мире спорта это довольно распространённая история – футболисты «Барселоны», в том числе и Месси, шли на понижение ради того, чтобы клуб не дисквалифицировали. Многие хоккеисты в НХЛ готовы пойти на меньшие деньги в клубы, у которых более реальные шансы на Кубок Стэнли. Спортивные амбиции никто не отменял!

Приход Кузнецова в разы повышает шансы СКА на Кубок Гагарина. Не забудем и о такой вещи, как индивидуальный рост. Каждая тренировка рядом с таким мастером – это бесплатный лагерь развития для молодых игроков вроде Грицюка. У Евгения можно многому научиться, повысить свой уровень. Всё это вернётся в будущем – в том числе и в виде более выгодных контрактов. Так что я не удивлён, что игроки СКА идут на понижение ради того, чтобы играть с Кузнецовым. Для них это инвестиция в будущее», — сказал Таратухин «Чемпионату».