Куляш: Кузнецов выведет СКА на новый уровень

Экс-игрок сборной России и многих клубов КХЛ, ныне главный тренер команды МХЛ «Капитан» Денис Куляш прокомментировал скорый переход Евгения Кузнецова в СКА.

«Приглашение Евгения Кузнецова – это колоссальная селекционная победа СКА. Только подумайте – несколько лет назад этот игрок был лучшим в чемпионском «Вашингтоне». В том плей-офф, когда «Кэпиталз» взяли Кубок Стэнли, Женя буквально летал, забивал сам, помогал Александру Овечкину. Словом, делал всё для команды.

Сейчас форма Кузнецова точно не стала хуже – мы же видели, как он играл весной за «Каролину». Снова был одним из лучших, хотя перешёл в эту команду по ходу сезона, – влился за считанные дни и стал важнейшим игроком.

Конечно же, в СКА будет точно так же – Евгений выведет команду на новый уровень. Здорово, что у армейцев уже есть шикарный выбор крайних нападающих – с Кузнецовым могут сыграть и Толчинский, и Грицюк, и Хайруллин, и Григоренко, и Плотников, и Алистров. Полезен такой партнёр и для других армейских «центров». Глотов прогрессирует несколько сезонов подряд, а, тренируясь рядом с Кузнецовым, он заиграет ещё сильнее», — сказал Куляш «Чемпионату».