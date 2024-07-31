«Сибирь» и нападающий Михаил Назаров расторгли контракт по соглашению сторон

Хоккейный клуб «Сибирь» и нападающий Михаил Назаров расторгли контракт по взаимному соглашению сторон, сообщает пресс-служба новосибирского клуба.

Назаров – воспитанник новосибирского клуба, провёл за «Сибирь» 31 матч в КХЛ и набрал 3 (1+2) очка. Весной 2016 года Михаил Назаров в составе молодёжной команды «Сибирские Снайперы» стал обладателем бронзовой медали Молодёжной хоккейной лиги.

В прошлом сезоне «Сибирь» не смогла пробиться в плей-офф. По ходу регулярного сезона новосибирский клуб был оштрафован на четыре очка за нарушение регламента при заявке легионеров на матчи КХЛ. «Сибирь» превысила лимит на легионеров в четырёх матчах. В межсезонье новосибирский клуб возглавил Вадим Епанчинцев, с которым «Сибирь» начнёт новый сезон.