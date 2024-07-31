«Монреаль» подписал контракт с защитником Кейденом Гуле на общую сумму $ 33,3 млн

«Монреаль» подписал шестилетний контракт на сумму 33,3 млн с защитником Кейденом Гуле. Кэпхит соглашения составил $ 5,55 млн. Гуле был выбран «Канадиенс» в первом раунде (16-й в общем зачёте) драфта НХЛ 2020 года.

В прошлом сезоне защитник провёл 70 матчей, в которых Гуле забил шесть голов и отдал 16 результативных передач, а также отбыл 56 штрафных минут. В команде защитник занял второе место по блок-шотам со 178 заблокированными бросками и третье место по среднему времени на льду с 20.51.

22-летний Гуле отыграл свою 100-ю игру в карьере в НХЛ 29 февраля во Флориде. Защитник набрал 40 (10+30) очков в 114 играх в лиге с момента своего дебюта в сезоне-2022/2023.

Леворукий защитник также представлял Канаду на чемпионате мира по хоккею с шайбой 2024 года, где набрал пять (1+4) очков в девяти играх. Он завоевал серебро на чемпионате мира по хоккею с шайбой среди юниоров 2021 года, забив два гола и отдав результативную передачу в семи матчах.