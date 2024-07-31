Президент клуба ВХЛ из Москвы рассказал, где команда будет проводить домашние матчи

Президент клуба ВХЛ «Юнисон-Москва» Александр Клименко рассказал, где команда будет проводить домашние матчи. Клуб дебютирует в ВХЛ в предстоящем сезоне.

«В разгар хоккейного плей-офф «ВТБ Арена» оказалась слишком загруженной, так как там играли и в футбол, и в хоккей и сразу несколько клубов из разных лиг. Доступное для нас игровое время было неудобным с точки зрения маркетинговых целей.

После подписания договора о спортивном сотрудничестве с «Витязем» появилась идея сыграть игры плей-офф на арене в Балашихе. После длительных обсуждений приняли решение в пользу этой арены. Балашиха – кубковая арена, где становились чемпионами «Авангард», «Ак Барс», «Динамо», и вот теперь «Юнисон-Москва». Спасибо болельщикам города, что приняли «Юнисон» как родных. Очень тёплые воспоминания от этих игр и от атмосферы на арене в разгар плей-офф.

Но всё же базовой ареной для «Юнисон-Москва» в новом сезоне остаётся «ВТБ Арена». Как оказалось, в Москве не так много арен, соответствующих требованиям регламенту ВХЛ и нашего клуба.

Особенность «ВТБ Арены» ещё и в том, что это популярная московская локация. И в выходные дни она в основном занята концертами и шоу-программами. Поэтому будет гибридная система игр: часть игр мы проведём на большой арене ВТБ, а остальные – на малой. Её ещё называют «Академия спорта Динамо». Расписание в ВХЛ очень насыщенное – 32 домашних матча в регулярном чемпионате. Малая арена даёт возможность проводить игры в удобное для болельщиков время, в комфортных для них условиях. Нам это подходит», — цитирует Клименко пресс-служба клуба.