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Игорь Чернышов расторг контракт с «Динамо» и продолжит карьеру в Северной Америке

Игорь Чернышов расторг контракт с «Динамо» и продолжит карьеру в Северной Америке
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Нападающий Игорь Чернышов расторг контракт с «Динамо» и продолжит карьеру в Северной Америке. Как сообщает пресс-служба московского клуба, контракт с хоккеистом расторгнут по инициативе игрока. Спортивные права на игрока остаются за московским «Динамо».

Уроженец Пензы является выпускником школы «Динамо». В молодёжке динамовцев нападающий провёл 84 игры и набрал 82 (43+39) очка при показателе полезности «+44». За два сезона в составе основной команды молодой игрок провёл 49 матчей, заработав 5 (4+1) результативных баллов. Игорь Чернышов является самым молодым игроком «Динамо» в КХЛ, а также автором самого молодого гола в истории бело-голубых в лиге. В 2024 году вместе с московским «Динамо» форвард стал обладателем Кубка Континента.

Напомним, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) прошедшего сезона Чернышов провёл 34 матча, забросил три шайбы и отдал одну результативную передачу, набрав четыре очка. В плей-офф сыграл в 10 встречах и не смог отметиться результативными действиями.

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