Рябыкин: переход Кузнецова — лучшая новость межсезонья

Бывший главный тренер «Авангарда» и «Витязя» Дмитрий Рябыкин считает, что СКА принял абсолютно правильное решение, подписав контракт с Евгением Кузнецовым.

«Считаю переход Кузнецова в СКА лучшей новостью хоккейного межсезонья. Петербуржцы в очередной раз показали, что возвращают звёзд в Россию, предлагая им даже лучшие спортивные условия, чем в НХЛ. Были запоминающиеся истории с возвращением Ковальчука и Дацюка, а теперь возвращается Кузнецов.

Безусловно, такой трансфер пойдёт на пользу всей нашей лиге. У СКА и так аншлаг на всех домашних матчах, а тут ещё и такой игрок приехал. Уверен, Петербург снова по-хорошему сойдёт с ума по хоккею. Думаю, на выездных матчах армейцев тоже обеспечены аншлаги. Важно, что Кузнецов — не ветеран. Ему всего 32 года, он совсем недавно тащил «Каролину» в плей-офф НХЛ — забил четыре гола, делал всё возможное, чтобы команда прошла дальше. Уверен, Кузнецов в нынешней форме — это с отрывом лучший хоккеист из тех, что играют в Европе. Только положительные эмоции от такого перехода», — сказал Рябыкин «Чемпионату».